В Саудовской Аравии заявили, что не опасаются увеличения мировых запасов нефти

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Прогнозировать ситуацию на рынке нефти к марту 2020 года, когда ОПЕК+ соберется на внеочередную встречу, пока рано. Но ожидаемый рост мировых запасов не вызывает опасения, считает министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Это ожидаемо, что в первом и во втором кварталах запасы нефти укрепляются. Но никто не говорит о том, что затем, во втором полугодии большой объем запасов снижается", - сказал он журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума.

Он также добавил, что добыча нефти в Саудовской Аравии составляет сейчас 9,74 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле 2019 г. они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Позднее на встрече в начале декабря 2019 года было решено усилить сокращение добычи до 1,7 млн баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ. В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.