Артамонов: введение режима для самозанятых упростит развитие бизнеса в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 22 января. /ТАСС/. Распространение налогового режима для самозанятых граждан на Липецкую область упростит возможность начать собственное дело и позволит легализовать рынок, сообщил в среду ТАСС глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов по итогам встречи президента России Владимира Путина с общественностью региона.

В среду в ходе встречи президента с общественниками в Усмани Липецкой области молодая мама Екатерина Терентьева, которая собирается открыть фотостудию, озвучила предложение распространить налоговый режим для самозанятых на территорию Липецкой области. Глава государства ответил, что не видит проблем в реализации этой инициативы.

"Если режим для самозанятых распространят на Липецкую область, то это означает упрощение отчетности для начинающих предпринимателей. Приведет к снижению затрат по соцконтрактам. Позволит легализовать репетиторов, кондитеров и прочих самозанятых. И, конечно, упростит начало собственного дела", - отметил Артамонов.

Режим самозанятых появился как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.