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Власти Петербурга сообщили о росте промышленного производства в 2019 году на 4,8%

В городе лидируют такие производственные отрасли как выпуск электрического оборудования, производство одежды, производство прочих транспортных средств, включая судостроение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Санкт-Петербурге по итогам 2019 года вырос на 4,8%. Об этом сообщает городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле в среду.

В 2018 году рост промышленного производства составил 5%.

"Индекс промышленного производства (ИПП) по итогам 2019 года составил 104,8% к уровню 2018 года", - говорится в сообщении.

В совокупном объеме городской промышленности лидируют такие производственные отрасли как выпуск электрического оборудования (+34,9% к 2018 году), производство одежды (+29,4% к 2018 году), производство прочих транспортных средств, включая судостроение (+18,4% к 2018 году), а также выпуск машин и оборудования (+1,2% к 2018 году). В высокотехнологичном секторе за отчетный период на 6,3% возросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Индекс промышленного производства рассчитывается из натурально-вещественного выражения объемов производств предприятий разных видов деятельности. Объемы производства промышленного комплекса города после их снижения в 2013-2015 годах демонстрируют рост с 2016 года.

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РоссияСанкт-Петербург
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