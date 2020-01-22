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Экономический форум в Давосе – 2020

Зеленский назвал встречу с директором МВФ очень конструктивной

В начале декабря Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая прошла в среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе, как очень конструктивную.

"Провел очень конструктивную встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Мы пришли к общему мнению, что Украина за короткое время достигла прогресса по программе реформ, и мы продолжим тесное сотрудничество ради лучшего будущего для народа Украины", - написал глава государства на странице в Twitter.

В начале декабря Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд, которая призвана сменить принятую год назад программу кредитования "стенд-бай" на $3,9 млрд. Но по ней Киев успел получить пока только около $1,4 млрд. В конце декабря первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что МВФ готов возобновить кредитную программу для Украины при выполнении Киевом двух условий - отмены запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принятии закона о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам, имея в виду прежде всего бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского.

Теги
УкраинаГеоргиева, КристалинаЗеленский, Владимир АлександровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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