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Торговая война

Трамп заявил, что торговая сделка США и Китая сблизит две страны во многих отношениях

Президент США отметил, что работать с председателем КНР Си Цзиньпином - "потрясающе"

ТАСС, 22 января. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что торговая сделка между Вашингтоном и Пекином будет способствовать сближению двух стран во многих сферах, а не только в торговле. Такое заявление он сделал на своей странице в Twitter.

"Одна из многих прекрасных вещей в нашей только что подписанной масштабной торговой сделке с Китаем - это то, что она сделает США и Китай ближе друг к другу и во многих других отношениях. Работать с президентом (председателем КНР - прим. ТАСС) Си [Цзиньпином], человеком, который искренне любит свою страну, - это потрясающе. Впереди еще много всего!" - написал американский лидер.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и американский лидер Трамп. Объем торгового соглашения, по словам Трампа, превысит $200 млрд в этом году и будет расти ежегодно.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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