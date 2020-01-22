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Экономический форум в Давосе – 2020

Глава РФПИ призвал Запад не помещать Россию в "черный ящик безнадежности"

Кирилл Дмитриев заявил о больших геополитических успехах страны в 2019 году

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал Запад не помещать Россию в "черный ящик безнадежности" и заявил о больших геополитических успехах страны в прошедшем году. Об этом он рассказал в рамках панели "Стратегический взгляд на Россию" Всемирного экономического форума.

"В России существуют разные взгляды и мнения, и ее действительно нужно поддерживать, а не сразу просто помещать в этот черный ящик безнадежности", - сказал Дмитриев, комментируя высказывания участников дискуссии о негативном образе России на Западе.

Дмитриев привел в пример некоторые страны Балтии и другие страны Восточной Европы, которые по его словам "просто боятся России и откровенно противопоставляют Россию Европейскому Союзу". "Но Россия не агрессивна по отношению к прибалтийским народам. Россия не агрессивна в отношении небольших стран Восточной Европы. Честно говоря, я думаю, что Давос - хорошая платформа для откровенных историй и обсуждения перспектив. Но реальность не столь мрачная, как мы слышим от некоторых наших американских друзей. Поэтому вместо того, чтобы поместить Россию в "черный ящик", вам нужно по-настоящему осознать некоторые положительные моменты происходящего", - сказал он.

Комментируя высказывания инвестора Билла Браудера, который привел в пример дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося сейчас под домашним арестом в России, Дмитриев отметил, что был одним из первых, кто выступил в поддержку Baring Vostok. "Мы считаем, что он является лучшим инвестором в России. Я лично поручился за г-на Калви, мы инвестировали вместе с Baring Vostok. Я хочу сказать, что лично я, как вы знаете, очень поддерживаю Baring Vostok. Я сделал многое, чтобы разрешить это дело. Сейчас оно проходит через российскую судебную систему, и мы надеемся на его положительный исход. Сегодня я фактически объявил о том, что мы открыты к тому, чтобы стать одним из инвесторов в их будущем фонде вместе с некоторыми из наших партнеров", - сказал глава РФПИ.

Дмитриев также отметил, что прошлый год был годом огромных геополитических успехов для страны. "Россия стала сильнее на Ближнем Востоке, Россия стала сильнее в отношениях с Европой, мы действительно надеемся улучшить отношения с США", - заключил он.

Теги
РоссияЭкономический форум в Давосе – 2020Дмитриев, Кирилл Александрович
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