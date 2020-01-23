{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первое испытание нового Boeing-777X перенесли на 24 января

Причиной переноса стали погодные условия

ТАСС, 23 января. Американская компания Boeing отложила до 24 января проведение первого тестового полета нового самолета модели 777X, который был запланирован на четверг, из-за погодных условий. Об этом в среду сообщила компания на своей странице в Twitter.

"Мы откладываем первый полет 777X, который был запланирован на завтра (на четверг - прим. ТАСС), из-за погоды. В данный момент команда оценивает возможность совершить полет 24 января", - говорится в сообщении компании.

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

В марте прошлого года телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским воздушным судном с двумя двигателями.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Падение котировок акций отмечено в Гонконге на фоне распространения нового вируса
Потери несут держатели активов, связанных с транспортом, торговлей, недвижимостью, игорным бизнесом в Макао
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС