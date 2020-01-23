Инвестиционный вычет на Камчатке смогут получить компании, работающие на Севморпути

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 января. /ТАСС/. Компании, работающие на Северном морском пути, вошли в категорию организаций, имеющих право воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом в Камчатском крае. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростелев.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". Суть льготы состоит в том, что предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию своего производства, могут уменьшить свои выплаты налога на прибыль, если в регионе принят соответствующий закон. На Камчатке такая мера поддержки начала работать с 1 января 2020 года, и реализация права на вычет направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных особо значимых инвестиционных проектов.

"В перечень "льготных" организаций вошли предприятия, чей основной вид деятельности связан с растениеводством и животноводством, рыбоводством, производством мясной, молочной, овощной и хлебной продукции, туризмом, предоставлением санаторно-курортных услуг и нескольких других категорий. В этот перечень попали и инвестиционные проекты по модернизации инфраструктуры для обеспечения предприятий и населения нефтепродуктами, а также компании, использующие для грузоперевозок Северный морской путь", - рассказал ТАСС Дмитрий Коростелев.

Он добавил, что по экспертным оценкам, налоговые расходы бюджета Камчатского края при введение инвестиционного налогового вычета в 2020 году не превысят 35,7 млн рублей, но степень его использования определится не ранее, чем после обработки деклараций по налогу на прибыль организаций за 1 квартал текущего года. Принятые меры, по мнению министра экономического развития и торговли региона, поможет реализовывать инвестиционные проекты в ряде сфер экономической деятельности более эффективно. Дмитрий Коростелев отметил, что необходимость использования новой меры поддержки остается на усмотрение каждой конкретной компании.

По сообщениям Корпорации развития Камчатского края, в 2019 году по Севморпути перевезено почти 27 млн тонн грузов. Это более чем на 10 млн. тонн больше показателей аналогичного периода прошлого года. Рост объема грузоперевозок по СМП опережает самые оптимистичные прогнозы.