{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РБК: ВЭБ.РФ начал переговоры с инвесторами о продаже 75% акций ФК ЦСКА

Госкорпорация получила акции клуба в результате конвертации долга

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета акций в футбольном клубе ЦСКА. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на первого зампреда ВЭБ.РФ Михаила Кузовлева, курирующего непрофильные активы корпорации.

В декабре прошлого года стало известно, что ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что корпорация рассматривает это как временную меру и рассчитывает найти инвесторов для ЦСКА в трехлетний срок. На данный момент доля клуба в размере 76,44% принадлежит компании Bluecastle Евгения Гинера, остальное - российскому юрлицу "АВО-Капитал", также подконтрольному Bluecastle.

"Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение", - сообщил РБК первый зампред ВЭБа, не раскрыв детали.

По словам Кузовлева, после завершения сделки по конвертации акций у футбольного клуба не останется долга перед ВЭБом. "Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях", - сообщил он изданию. Благодаря сделке ВЭБ распустил резервы на 14 млрд руб., что позитивно скажется на капитале госкорпорации, добавил Кузовлев.

"[Сделка] улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой", - сказал он. По его словам, в будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба "по цене, которая не ниже цены приобретения".

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и президент ЦСКА Евгений Гинер отказались от комментариев РБК.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
Деловой завтрак Сбербанка в Давосе. Видеотрансляция
Его тема "Личностная трансформация в цифровую эпоху"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС