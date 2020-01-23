РБК: ВЭБ.РФ начал переговоры с инвесторами о продаже 75% акций ФК ЦСКА

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета акций в футбольном клубе ЦСКА. Об этом в четверг сообщает издание РБК со ссылкой на первого зампреда ВЭБ.РФ Михаила Кузовлева, курирующего непрофильные активы корпорации.

В декабре прошлого года стало известно, что ВЭБ.РФ конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что корпорация рассматривает это как временную меру и рассчитывает найти инвесторов для ЦСКА в трехлетний срок. На данный момент доля клуба в размере 76,44% принадлежит компании Bluecastle Евгения Гинера, остальное - российскому юрлицу "АВО-Капитал", также подконтрольному Bluecastle.

"Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение", - сообщил РБК первый зампред ВЭБа, не раскрыв детали.

По словам Кузовлева, после завершения сделки по конвертации акций у футбольного клуба не останется долга перед ВЭБом. "Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях", - сообщил он изданию. Благодаря сделке ВЭБ распустил резервы на 14 млрд руб., что позитивно скажется на капитале госкорпорации, добавил Кузовлев.

"[Сделка] улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой", - сказал он. По его словам, в будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба "по цене, которая не ниже цены приобретения".

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и президент ЦСКА Евгений Гинер отказались от комментариев РБК.