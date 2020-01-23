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Экспорт грузинского вина в Россию в 2019 году вырос на 9%

Всего республика экспортировала порядка 59 млн бутылок этого напитка

ТБИЛИСИ, 23 января. /ТАСС/. Грузия экспортировала в Россию порядка 59 млн бутылок вина в 2019 году, что на 9% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованных в четверг данных Национального агентства вина республики.

Россия остается основным импортером грузинского вина. На втором месте, по данным агентства, расположилась Украина. В 2019 году Грузия экспортировала в эту страну более 10 млн бутылок вина, что на 4% меньше, чем в 2018 году. Тройку лидеров по объемам поставок замыкает Китай: в прошлом году Грузия продала там более 7 млн бутылок этого напитка, на 2% больше, чем годом ранее.

В агентстве утверждают, что экспорт грузинского вина растет и в такие страны, как США (плюс 48%), Великобритания (плюс 60%) и Белоруссия (плюс 74%). Всего в 2019 году Грузия экспортировала около 94 млн бутылок этого алкогольного напитка, что на 9% больше, чем годом ранее. Стоимость экспортированного вина составила $240 млн, что на 17% больше в годовом выражении. Грузинское вино экспортировала 341 компания.

Грузия в 2019 году экспортировала также 31,6 млн бутылок бренди - на 58% больше, чем в 2018 году. Доход составил порядка $68 млн, увеличившись на 67%.

В прошлом году Грузия также экспортировала более 625 тыс. бутылок грузинской водки - чачи. Рост составил 48%. Доходы от поставок чачи достигли $1,7 млн, увеличившись на 38% в годовом выражении.

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ГрузияРоссия
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