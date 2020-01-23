Дальневосточный технофонд инвестировал около 500 млн рублей в перспективные проекты

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) за полтора года работы вложил около 500 млн рублей в инновационные проекты. Об этом сообщил вице-президент ФРДВ Кирилл Каменев в четверг во время Open Innovations Startup Tour, который проходит во Владивостоке 23-24 января.

ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей. Под его управлением находится 5 млрд рублей.

"ДФВТ за полтора года работы инвестировал около 500 млн рублей в перспективные проекты", - сообщил Каменев во время сессии "Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике".

Средства предоставлены инициаторам проектов в таких сферах как программные продукты в области промышленной безопасности, облачная телефония, мультимедиа, высокотехнологичные системы хранения энергии, робототехника.

Startup Tour во Владивостоке

В программе стартовавшего в четверг Startup Tour во Владивостоке конкурс лучших технологических проектов, встреча с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем, лекция миллиардера-инвестора Пекки Вильякайнена, а также семинары экспертов и pitch-сессии. Только в первый день пройдет девять познавательных лекций по таким вопросам как переход к цифровой экономике, помощь стартапам и повышение эффективности предприятий.