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Максимальная ставка по рублевым вкладам во II декаде января снизилась до 5,89%

По данным Банка России, в первой декаде месяца ставка находилась на уровне 5,93%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, во второй декаде января 2020 года снизилась до 5,89%, говорится в материалах Банка России.

В первой декаде месяца ставка находилась на уровне 5,93%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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