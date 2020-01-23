Минпромторг подготовит для правительства отчет по реализации СПИК до 30 июня

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минпромторг должен будет предоставить правительству РФ отчеты по реализации проектов в рамках специнвестконтрактов (СПИК) до 30 июня. Соответствующее постановление правительства подписал 21 января премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Минпромторг России определен уполномоченным органом по подготовке сводного отчета. Проект сводного отчета будет формироваться Минпромторгом не позднее 30 мая года, следующего за отчетным, согласовываться с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях промышленности, и не позднее 30 июня представляться в правительство России", - говорится в сообщении.

Отчет, в частности, будет содержать данные об объеме произведенной и планируемой проектом продукции, о продажах, инвестициях, предоставленных мерах стимулирования, уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. Также Минпромторг должен будет сделать вывод о выполнении или невыполнении инвестором условий контракта, включить данные о его изменении или расторжении в случае необходимости. Кроме того, предоставляются данные о расторгнутых СПИКах, в том числе по общей стоимости произведенной продукции .

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить капиталовложения в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.