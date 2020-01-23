Портфельная компания "Роснано" изготовит литий-ионные батареи для пилотного участка РЖД

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Литий-ионные батареи, которые производит российская компания "Лиотех" (входит в портфель "Роснано"), будут установлены на участке Октябрьской железной дороги, соединяющем Ленинградскую и Вологодскую области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УК "Роснано".

"Системы накопления энергии установят на участке Волховстрой - Бабаево Октябрьской железной дороги, на котором осуществляются в том числе грузоперевозки угля из Кузбасса в Усть-Лугу. Это позволит увеличить пропускную способность почти на 40%. До конца 2020 года станцию-накопитель введут в опытную эксплуатацию, а в течение 2021 года будет принято решение о целесообразности распространения накопителей на всю контактную сеть железных дорог", - говорится в сообщении.

Участок определен пилотным проектом в рамках соглашения между АО "Роснано", ОАО "Российские железные дороги" и компанией "Русэнергосбыт", целью которого стала совместная подготовка технических решений для повышения эффективности железнодорожного транспорта за счет применения накопителей энергии. Поставку аккумуляторных ячеек будет осуществлять новосибирский завод "Лиотех" (дочерняя компания АО "Роснано"). Он является единственным российским предприятием по выпуску аккумуляторных ячеек и батарей для промышленного применения.

"Участок Волховстрой - Бабаево испытывает недостаток электроснабжения: после прохождения тяжеловесных составов там происходит значительное падение напряжения в контактной сети, что снижает пропускную способность этого участка. При прохождении составов малой массы накопитель энергии будет заряжаться как от сети, так и за счет рекуперации энергии поездов. В случае [прохождения] более крупнотоннажного состава накопитель будет компенсировать падение напряжения, что позволит поезду быстрее проходить этот участок", - также сообщает УК "Роснано".

Сегодня на участке Волховстрой - Бабаево при прохождении состава массой 6,3 тыс. тонн межпоездной интервал составляет девять минут, при 9 тыс. тонн - 13 минут. Использование накопителя на базе литий-ионных ячеек позволит сократить этот интервал до нескольких минут, что увеличит пропускную способность на 30 пар поездов в сутки, говорится в сообщении.

О компании

ООО "Лиотех-Инновации" - дочернее предприятие АО "Роснано", производящее литий-ионные аккумуляторы. Запуск завода в Новосибирской области был осуществлен в декабре 2011 года. Сферы применения продукции - электротранспорт, системы хранения электроэнергии, источники бесперебойного питания для критически важных объектов.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана "Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами АО "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время Группа "Роснано" (АО "Роснано", ООО "УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.