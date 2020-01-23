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Дерипаска ждет снятия санкций США в 2020 году

Бизнесмен также сообщил, что "Группу ГАЗ" ожидает тяжелый год, поскольку ситуация с введенными против холдинга санкциями "застопорилась" из-за угрозы импичмента Дональду Трампу и начинающейся предвыборной гонки в США

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 23 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска ожидает, что в этом году американский суд огласит свое решение по поводу его иска к Министерству финансов США, и санкции с него будут сняты. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Bloomberg.

"Да, когда мы получим решение суда. Это произойдет, я думаю, в текущем году", - сказал Дерипаска, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он снятия с него американских санкций. "Я верю [в то, что санкции снимут], потому что они были безосновательными", - добавил он.

По словам бизнесмена, введенные ограничения вредят его деятельности. "Санкции определенно работают, они очень болезненны не только для меня, но и для моих сотрудников, для инвесторов, для многих людей. В моем случае они затронули пару миллионов человек непосредственно за один день", - пояснил Дерипаска.

Он также сообщил, что "Группу ГАЗ" ожидает очень тяжелый год, поскольку ситуация с введенными против холдинга санкциями "застопорилась" из-за угрозы импичмента американскому президенту Дональду Трампу и начинающейся предвыборной гонки в США. "Они не хотят говорить ни о чем, что может повлиять на их внутриполитический процесс", - подчеркнул Дерипаска.

Суть исков

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации The TelegraphThe Times и The Nation более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

Позже Дерипаска подал иск к The TelegraphThe Times и The Nation в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций. Как пояснял ТАСС его адвокат Алексей Мельников, иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не была заявлена.

Теги
СШАРоссияДерипаска, Олег Владимирович
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