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Экономический форум в Давосе – 2020

Костин заявил, что вероятность приватизации ВТБ в 2020 году "практически исключена"

По мнению главы ВТБ, пока это трудно реализовать

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что "практически исключает" вероятность приватизации банка в 2020 году.

"Я практически исключаю это, - сказал он в интервью Business FM. - Хотя приватизация пакета государства - это не мое решение, это решение правительства. Оно - владелец, оно может это сделать. Но мне как исполнителю принятых решений кажется, что эта задача на сегодня пока труднореализуема. И главное - отсутствует какая-то мотивация, чтобы это делать".

ВТБ, 61% акций которого принадлежит Росимуществу, включен в план приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы. Долю государства в капитале банка планируется сократить до 50% плюс 1 голосующая акция.

По словам Костина, продажа государственного пакета возможна "только в России, в рублях и на российской бирже". "Но, честно говоря, пока я жесткой необходимости в этом не вижу", - заключил он.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичЭкономический форум в Давосе – 2020
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