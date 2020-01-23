Костин заявил, что вероятность приватизации ВТБ в 2020 году "практически исключена"

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что "практически исключает" вероятность приватизации банка в 2020 году.

"Я практически исключаю это, - сказал он в интервью Business FM. - Хотя приватизация пакета государства - это не мое решение, это решение правительства. Оно - владелец, оно может это сделать. Но мне как исполнителю принятых решений кажется, что эта задача на сегодня пока труднореализуема. И главное - отсутствует какая-то мотивация, чтобы это делать".

ВТБ, 61% акций которого принадлежит Росимуществу, включен в план приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы. Долю государства в капитале банка планируется сократить до 50% плюс 1 голосующая акция.

По словам Костина, продажа государственного пакета возможна "только в России, в рублях и на российской бирже". "Но, честно говоря, пока я жесткой необходимости в этом не вижу", - заключил он.