МТС купила долю в разработчике искусственного интеллекта Just AI

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. МТС купила 7,5% компании Just AI, которая занимается исследованиями и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта. Сумма сделки составила 187,7 млн рублей, говорится в сообщении оператора.

По информации Just AI, еще 15% компании приобрел Совкомбанк. Однако сумма этой сделки не разглашается. Рыночная стоимость компании оценивается в $40 млн, отмечает разработчик.

В результате сделок МТС и Совкомбанк получили места в совете директоров Just AI.

Just AI с 2011 года специализируется на технологиях искусственного интеллекта, машинного обучения и понимания естественного языка. Основная сфера деятельности - разработка платформы семантического анализа естественной речи с использованием искусственного интеллекта, автоматизация процессов контакт-центров и служб клиентской поддержки.

В ноябре 2019 года МТС вместе со Сбербанком, "Яндексом", Mail.ru Group, "Газпром нефтью" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создали альянс по искусственному интеллекту, который займется развитием технологий искусственного интеллекта в России.

"В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС", - прокомментировал директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.