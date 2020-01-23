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Экономический форум в Давосе – 2020

Сбербанк провел на Давосском форуме сессию, посвященную киберугрозам

В банке назвали киберпреступления одной из основных угроз нового десятилетия

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Сбербанк России провел в четверг сессию по кибербезопасности на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сообщила пресс-служба банка.

"Сбербанк совместно с дочерней компанией Bi.Zone в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел первую сессию, ассоциированную с проектом Cyber Polygon - ежегодным международным тренингом по борьбе с глобальными киберугрозами. Тренинг является официальной инициативой форума, Сбербанка и компании Bi.Zone, а также первым совместным проектом форума с российской компанией в рамках Центра кибербезопасности", - говорится в сообщении.

В сессии участвовали управляющий директор Давосского форума и глава Центра кибербезопасности форума Алоис Цвингги, гендиректор Zurich Insurance Group по Европе, Ближнему Востоку и Африке Элисон Мартин, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, директор Bi.Zone Дмитрий Самарцев. Сообщается, что в ходе сессии спикеры обсудили ситуацию с киберпреступностью в мире, стратегии кибербезопасности в организациях, проблему сохранения репутации компаний после кибератак, сотрудничество между частными компаниями и госсектором для борьбы с киберпреступностью.

"Киберпреступления - это одна из основных угроз нового десятилетия, их количество постоянно растет, а способы мошенничества становятся все более изощренными. Сегодня существует два типа компаний: те, кто знают, что их взломали, и те, которых тоже взломали, но они об этом не знают. В мире очень мало компаний, способных противостоять действительно масштабным атакам, и в случае массового удара нам не избежать киберкризиса. Эту ситуацию нужно менять, и Давос - отличная площадка для обсуждения существующей проблемы и поиска возможных ее решений", - цитирует Кузнецова пресс-служба Сбербанка.

Кузнецов выразил удовлетворение тем, что иностранные партнеры поддержали проект Cyber Polygon - тренинга по кибербезопасности, призванного содействовать обмену практиками борьбы с киберугрозой и проводимого Сбербанком при поддержке Bi.Zone. Впервые тренинг прошел в июне 2019 года, в этом же году, по информации Сбербанка, он пройдет 8 июля в преддверии Международного конгресса по кибербезопасности в Москве.

"На сегодняшний день к интернету подключены более 4 млрд человек, а количество IoT-устройств (Internet of Things, устройства "интернета вещей" - прим. ТАСС) уже превысило население Земли и в обозримом будущем многократно увеличится. Все это открывает перед киберпреступниками небывалые новые возможности. Чтобы предотвратить катастрофу, необходимо вкладываться в защиту каждой отдельной компании, повышать уровень киберграмотности населения и налаживать международное сотрудничество. А главное - постоянно учиться и развивать свои навыки", - сказал Самарцев, слова которого приводит пресс-служба банка.

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Экономический форум в Давосе – 2020
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