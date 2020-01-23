"Россети" улучшили платежную дисциплину в Ингушетии на 12% по итогам 2019 года

МАГАС, 23 января. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" смогла улучшить платежную дисциплину в Ингушетии в 2019 году на 12% по сравнению с 2018 годом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба энергокомпании.

"Уровень платежей на розничном рынке электроэнергии в Ингушетии за 2019 год составил 1,2 млрд рублей, или 47%, это на 12% выше показателей 2018 года. Самые высокие показатели платежей зафиксированы в Джейрахском и Малгобекском районах - 104,1% и 63,8% соответственно. Самые низкие расчеты с энергокомпанией продемонстрировал Назрановский район - 34,8%", - передает пресс-служба слова директора филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

Отмечается, что самая низкая оплата была произведена предприятиями ЖКХ региона. "Ими потреблено ресурса на 432,2 млн рублей, оплата произведена в размере 30,6 млн рублей (7%), это самый низкий показатель за последние три года. По населению реализовано ресурса на сумму почти 589 млн рублей, оплачено всего 283,5 млн рублей (48,1%)", - говорится в сообщении.

Основными мерами борьбы с неплательщиками являются отключение подачи электроэнергии, оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке, выявление фактов хищений энергоресурса. "В суды различной юрисдикции направлено 4887 заявлений о взыскании долга в размере 973,1 млн рублей, вынесено 3063 судебных акта на сумму 600,4 млн рублей, в том числе в отношении юрлиц 315 актов на 547,4 млн рублей, в отношении физических лиц - 2748 актов на 56 млн рублей", - цитирует пресс-служба Цечоева.

Также энергетики используют ограничение электроснабжения потребителей-неплательщиков. По итогам года на ограничение подачи электричества были поданы списки из 18,5 тыс. абонентов на общую сумму 866,7 млн рублей. В бюджет предприятия удалось вернуть 91,4 млн рублей - 1183 абонента оплатили счета, не дожидаясь крайних мер.