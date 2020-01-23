В МЭР рассказали, что повлияло на динамику промпроизводства в России в 2019 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Промышленное производство в России в 2019 году увеличилось на 2,4% по сравнению с 2018 годом. Приблизительно равный вклад в динамику промпроизводства внесли добывающая (1,1 процентного пункта) и обрабатывающая (1,2 п.п.) промышленность, говорится в докладе Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Январь 2020".

В том числе в декабре рост промпроизводства ускорился до 2,1% в годовом выражении с 0,3 % в ноябре. "Ускорение роста произошло главным образом за счет обрабатывающих производств, в то время как показатели добывающей промышленности оставались на сравнительно низких уровнях в результате выполнения Россией обязательств в рамках соглашения ОПЕК+", - отмечается в докладе.

Обрабатывающая отрасль

По итогам 2019 года выпуск обрабатывающих отраслей увеличился на 2,3%. Основными драйверами роста стали пищевая промышленность, химическая отрасль и металлургия. При этом отрасль машиностроения показала отрицательную динамику.

В декабре рост обрабатывающей промышленности ускорился до 3,4% в годовом выражении после околонулевой динамики в ноябре. С исключением календарного фактора (в декабре было на один рабочий день больше, а в ноябре - на один рабочий день меньше, чем в аналогичные месяцы 2018 года) годовые темпы роста обрабатывающей промышленности, по оценке Минэкономразвития, составили 2,7% и 0,9%.

Добывающая промышленность

Темпы роста добычи полезных ископаемых в течение 2019 года демонстрировали нисходящую тенденцию - по итогам года рост составил 3,1% (после 4,1% в 2018 году), отмечается в докладе.

"Последовательное снижение темпов роста было связано, в первую очередь, с ситуацией в нефтяной отрасли, на которую оказывало сдерживающее влияние выполнение Россией взятых на себя обязательств в рамках соглашения ОПЕК+", - поясняют в Минэкономразвития.

В результате производство сырой нефти и газового конденсата в IV квартале 2019 года показало отрицательную динамику, а в целом за год рост составил 1%.

На показателях газовой отрасли негативно отразились, во-первых, снижение экспортных поставок природного газа и, во-вторых, снижение внутреннего потребления в осенне-зимний период из-за более теплой погоды в европейской части России, указывается в докладе.

При этом выпуск сжиженного природного газа в 2019 году вырос на 47,7% после запуска третьей линии завода "Ямал СПГ" в конце 2018 года.

В Минэкономразвития также отметили серьезное снижение темпов роста добычи угля - до 1,3% в 2019 году после 4,2% в 2018 году. Это сопровождалось падением объема погрузок на железнодорожном транспорте на 0,6%.

"Вместе с тем в других отраслях добывающего комплекса - добыче металлических руд и прочих неэнергетических полезных ископаемых, предоставлении услуг - в 2019 году продолжился активный рост выпуска", - заключают в министерства.