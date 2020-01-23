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Администрация Трампа в год выборов рассматривает возможность снижения налогов

Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, эти меры распространятся на средний класс

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов приступило к изучению возможности снижения налогов для американцев со средним уровнем доходов при одновременном сокращении темпов роста государственных расходов. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CNBC министр финансов США Стивен Мнучин, принимающий участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе.

"Президент Дональд Трамп распорядился начать работу над тем, что мы называем вторым этапом сокращения налогов, - отметил он. - Эти сокращения налогов распространятся на средний класс, и мы также рассматриваем другие возможности стимулирования экономического роста".

В то же время Мнучин признал, что американской администрации, "без сомнения, необходимо сократить темпы роста государственных расходов", поскольку "невозможно сохранять дефицит бюджета на нынешнем уровне".

Как отметила в связи с этим телекомпания CNBC, высказывания о возможности снижения налогов в год президентских выборов звучат на фоне роста бюджетного дефицита, который в 2019-м превысил $1 трлн. Госдолг США перешагнул порог в $23 трлн.

Теги
СШАТрамп, ДональдМнучин, Стивен
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