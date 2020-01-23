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ФПК в 2020 году планирует разместить облигации на сумму до 11 млрд рублей

Средства от размещения пойдут на финансирование инвестиционной программы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) планирует в 2020 году разместить облигации на сумму до 11 млрд рублей. Средства от размещения пойдут на финансирование инвестиционной программы, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Да, планируем [размещать облигации в 2020 году]. В 2020 году к размещению запланировано 11 млрд рублей для обеспечения финансирования инвестиционной программы. Сроки определим по cash flow. Вы знаете, что мы в конце прошлого года разместили 5,5 млрд [рублей] на срок 6 лет по ставке купона 6,9% годовых. То есть РЖД под 6,75%, а мы - под 6,9%, практически на уровне материнской компании. Для нас это очень хороший знак. Если у нас есть возможность так дешево привлекаться, то мы совершенно точно будем делать это именно через облигационный заем", - отметил Иванов.

По его словам, у компании остались только краткосрочные кредиты, по которым ставка выше, а долгосрочные кредиты удалось заменить облигационными займами еще в 2018-2019 годах.

Сделки между ФПК и "Трансломом"

По словам Петрова, сделки между Федеральной пассажирской компанией и "Трансломом" на разделку вагонов неверно интерпретированы, они не предусматривают продажи металлолома и не содержат нарушений.

"В материалах, которые были опубликованы в СМИ со ссылкой на мнение депутата Государственной думы от ЛДПР Андрея Лугового, был неправильно интерпретирован предмет договоров между ФПК и "Трансломом". Данные договоры по разделке пассажирских вагонов инвентарного парка ФПК в 2020-2022 годах являются для ФПК расходными и по ним не осуществляется ни реализация пассажирских вагонов, ни реализация металлолома. Весь образованный металлолом является собственностью ФПК", - сказал глава компании.

Ранее издание РБК сообщило, что бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС провести проверку нескольких сделок между ФПК и компанией "Транслом" по утилизации вагонов общей стоимостью около 110 млн рублей. По данным издания, о заключении трех договоров ФПК с "Трансломом" на выполнение работ по утилизации более 2 тыс. вагонов, исключенных из инвентарного парка, стало известно в середине декабря.

Предусматривалось, что подрядчик выполнит работы в срок до 31 декабря 2022 года. 17 декабря Луговой направил Козаку обращение с просьбой проверить эти сделки, кроме того, он написал письма начальнику Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрею Курносенко и гендиректору РЖД Олегу Белозерову. Как пишет РБК со ссылкой на копии обращений, депутат считает, что в результате этих сделок недополученный доход ФПК с одного разделанного вагона составит почти миллион рублей, таким образом, вся сумма ущерба может составить порядка 2 млрд рублей.

По словам Иванова, указанная в статье издания РБК стоимость включает в себя работы по передислокации вагонов из депо, разборку на лом черных и цветных металлов, утилизацию неметаллических частей, переработку лома черных и цветных металлов, хранение, а также погрузо-разгрузочные операции.

"Договоры на разделку вагонов заключены по итогам проведения конкурентных закупок. Ценообразование осуществлялось на основе метода сопоставимых рыночных цен", - заключил глава ФПК.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссия
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