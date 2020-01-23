ФПК не собирается организовывать зоны для курения и спортзалы в российских поездах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) не рассматривает возможность организации в поездах дальнего следования зон для курения или спортивных залов, сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Позиция ФПК по поводу создания дополнительных условий для курящих пассажиров однозначная - мы не планируем изменять эти условия. Вопрос разработки дополнительных зон в поездах дальнего следования, таких, как вагон-спортивный зал, пока не рассматривается", - сказал он.

Ранее заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов говорил журналистам, что компания может производить в том числе и поезда со спортивными залами, если заказчик - ФПК - выдвинет такие требования. ФПК и Тверской вагоностроительный завод (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, каждый год ФПК будет получать в среднем по 500-600 вагонов, среди них и вагоны нового модельного ряда.

Плацкарт со шторками

Ивано также сообщил, что макет плацкартного вагона со шторками и местами для багажа, который "Трансмашхолдинг" разработал для Федеральной пассажирской компании (ФПК), представят на вокзале в Сочи во время проведения Российского инвестиционного форума.

"Первый [макет] сейчас поедет в Сочи, во время форума будет уже стоять на вокзале Адлера", - сказал он.

Всего существует уже три концепции плацкартного (или как его называют в ФПК - некупейного) вагона нового поколения. Второй вариант предполагает расположение полок продольным образом, третий - "елочкой". Все три макета покажут общественности на вокзалах Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Петрозаводска и Твери. Макет со шторками и шкафчиками для багажа уже презентовали на Казанском вокзале в Москве.

Ранее заместитель генерального директора ТМХ Александр Лошманов сообщал журналистам, что в виде макетов вторую концепцию планируется представить в первом полугодии 2020 года, третью - во втором полугодии 2020 года.

ТМХ увеличил длину полки в одном случае более чем на 20 см, в другом - более чем на 10 см. В плацкарте нового поколения сохранили все преимущества вагонов, которые ТМХ уже модернизировал для ФПК, - индивидуальные светильники, дополнительные полочки и розетки USB и на 220В. ФПК, как ранее сообщал журналистам генеральный директор компании Петр Иванов, предоставит выбор нового плацкарта пассажирам: они смогут пройти опрос и определить, какая концепция лучшая.

ФПК и Тверской вагоностроительный завод (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, каждый год ФПК будет получать в среднем по 500-600 вагонов, среди них и вагоны нового модельного ряда.