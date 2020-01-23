ФПК сократит количество вагонов-ресторанов в поездах дальнего следования

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) разработала критерии включения в поезда вагонов-ресторанов, ими будут оборудовать международные, фирменные и двухэтажные составы. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Совсем отменять вагоны-рестораны в составах поездов дальнего следования не планируется. В 2019 году с целью оптимизации парка вагонов-ресторанов разработаны критерии включения вагонов-ресторанов в поезда. Согласно данным критериям, вагоны-рестораны будут курсировать в фирменных, международных, двухэтажных поездах, а также в тех поездах, где массово проезжают организованные группы детей", - сказал он.

По словам Иванова, назрела необходимость реформы в системе питания пассажиров ФПК. В конце 2019 года РЖД опубликовали открытый конкурс по выбору компании, которая создаст новую концепцию питания в поездах дальнего следования. В 2020 году планируется выработка наиболее эффективных решений.

"С 2021 года планируется начать поэтапное внедрение концепции в поездах дальнего следования ФПК", - заключил глава ФПК.

Новые классы обслуживания

Переход на новые классы обслуживания в поездах Федеральной пассажирской компании начнется в первом полугодии 2020 года.

"В первом полугодии 2020 года ФПК планирует перейти на новое продуктовое предложение <...> Оно предусматривает четыре продукта: "дневной экспресс", "ночной экспресс", "традиционный поезд", "туристический поезд". Каждый продукт имеет 4 класса обслуживания с соответствующим уровнем услуг и качеством подвижного состава, такие как "бизнес", "комфорт", "эконом", "бюджет", - сказал Петр Иванов.

По словам Иванова, сначала появятся новые классы обслуживания, а затем уже продукты, потребуется в том числе обновить интерфейс сайта ФПК.

О вендинговых автоматах

ФПК оборудует поезд Москва - Владивосток вендинговыми автоматами в феврале, сообщил Иванов.

"В следующем месяце планируется запуск поезда с вендинговыми аппаратами на самом длинном железнодорожном маршруте нашей страны Владивосток - Москва", - сказал он.

Иванов уточнил, что проект реализуется совместно с компанией-партнером, которая осуществляет поставку, установку, экипировку и техническое обслуживание вендинговых аппаратов.

В настоящее время автоматы с закусками и напитками установлены в поездах, которые курсируют между Москвой и Белгородом, Москвой и Воронежем и Москвой и Брянском. За реализованную пассажирам продукцию ФПК получает вознаграждение в виде процента от доходов.

Доставки еды к поездам пока не будет

Иванов отметил, что ФПК в ближайшее время не планирует создания собственной службы доставки еды к поездам, но не исключает такой возможности в будущем.

"В настоящее время создание собственной службы доставки не рассматривается, вместе с тем, если данная услуга наберет значительные обороты и будет востребована у пассажиров, то такой вариант исключать нельзя", - сказал он.

В декабре 2019 года начала работать новая услуга для пассажиров поездов дальнего следования - доставка еды к поездам. По словам Иванова, наибольший интерес к данному проекту возникает у московских ресторанов и кафе. В 2020 году планируется распространить сервис и в регионах, в первую очередь подключатся города - миллионники. ФПК ведет переговоры с потенциальными партнерами, которые работают в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.