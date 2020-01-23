ФПК может начать продавать билеты на поезд за 180 дней к 2025 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) стремится к тому, чтобы увеличить глубину продаж билетов до 180 дней к 2025 году, а опыт покупки билетов за 120 дней распространять на большее количество направлений. Об этом сообщил в четверг журналистам глава ФПК Петр Иванов.

"Мы к этому идем [к глубине продаж 180 дней к 2025 году] . Я не исключаю, что мы найдем какой-то вариант, связанный с предоставлением возможности приобретения билета заранее, но это не вопрос 2020 года", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о том, планируется ли увеличить глубину продаж до 180 дней до 2025 года.

Глава ФПК напомнил, что глубина продаж на нескольких маршрутах составляет 120 дней. "Мы точно совершенно будем распространять это на другие поезда. Сейчас мы видим, что у нас есть направления, по которым изменения в графике происходят достаточно редко, а частота движения позволяет предоставлять окна для ремонта уже с учетом сложившегося графика", - отметил Иванов.

ФПК увеличили глубину продаж билетов до 90 дней осенью 2018 года. С апреля 2019 года на некоторых маршрутах стало возможным приобретением билета за 120 дней.