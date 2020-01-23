СОЧИ, 23 января. /ТАСС/. Сочи и столицу Бахрейна, Манаму, свяжет прямое авиасообщение, первый рейс запланирован на 15 июня, сообщила в четверг пресс-служба администрации города Сочи.

"Между Сочи и Бахрейном запустят прямое авиасообщение. Первый перелет из арабского государства запланирован на 15 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что договоренность была достигнута в ходе международной туристической выставки Fitur-2020 в Мадриде. "Прямой рейс в Сочи упростит перелеты из Бахрейна и Саудовской Аравии, а также будет способствовать развитию турпотока из арабских стран", - добавляется в сообщении.

В пресс-службе международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова ТАСС уточнили, что ранее рейсы по этому направлению не осуществлялись.

Туризм на Кубани

Международный аэропорт Сочи имени Севастьянова был открыт в 1945 году, реконструирован и модернизирован в 2007-2013 годах. Регулярные и чартерные рейсы из Сочи выполняют 40 авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений. В 2019 году аэропорту было присвоено имя летчика-космонавта Виталия Ивановича Севастьянова. По итогам года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров - около 6,8 млн человек, что на 7% больше, чем в прошлом году.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, турпоток на Кубань в 2019 году сохранился на уровне 2018 года, составив около 17 млн человек. Пик популярности среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, тогда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов.