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Bloomberg: Amazon просит суд приостановить контракт Пентагона с Microsoft на $10 млрд

В ноябре было оспорено в суде США решение Пентагона по итогам тендера заключить именно с Microsoft этот выгодный контракт, рассчитанный на 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Корпорация Amazon просит суд приостановить исполнение контракта объемом $10 млрд, предоставленного Министерством обороны США компании Microsoft, до завершения рассмотрения претензий предприятия Джеффа Безоса к этой сделке. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление Amazon Web Services.

Это подразделение Amazon, занимающееся облачными технологиями, напомнило, что в ноябре прошлого года оспорило в федеральном претензионном суде США решение Пентагона по итогам тендера заключить именно с Microsoft этот выгодный контракт, рассчитанный на 10 лет. Как отмечается в заявлении, приостановка исполнения контракта, к предоставлению которого предъявляются претензии, является "обычной практикой". В Amazon настаивают, что во время проведения тендера не обошлось без влияния со стороны президента США Дональда Трампа, который рассматривает Безоса в качестве своего "политического противника", пояснило агентство.

Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер в ответ на запрос агентства выразил уверенность в том, что победитель тендера был определен правильно. Минобороны "продолжит бороться за то, чтобы как можно быстро предоставить [американским] военнослужащим срочно требующиеся им возможности", добавил подполковник.

Пентагон 25 октября прошлого года назвал Microsoft победителем тендера в сфере облачных вычислений. Как напоминала газета The New York Times, сначала считалось, что подряд получит Amazon, однако Трамп на своей странице в Twitter неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств - от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $800 млрд.

Теги
СШАТрамп, ДональдБезос, Джеффри
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