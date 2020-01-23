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Экономический форум в Давосе – 2020

В ВТБ заявили, что акции "Русгидро" недооценены из-за дотируемости дальневосточной "дочки"

Первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев отметил, что есть несколько вариантов повышения капитализации компании

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Акции генерирующей компании "Русгидро" сильно недооценены на фоне убыточности дальневосточного актива компании, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, есть несколько вариантов повышения капитализации компании.

"Идеи есть, они разные. Менеджмент этим тоже озабочен, акционеры озабочены, и проблема обсуждается", - сказал Соловьев.

При этом конкретных вариантов он называть не стал. "Обсуждение действительно идет. Но дальнейшие мои какие-то конкретные комментарии могут уже влиять на рынок, а этого мы допустить не можем", - пояснил он.

"Мы очень заинтересованы (в росте капитализации "Русгидро" - прим. ТАСС) и считаем, что "Русгидро" сильно недооценена. Одна из причин, почему она страдает и рыночная капитализация, - именно потому, что ее "дочка" является дотируемой и решает ряд социальных вопросов, - сказал он. - Именно поэтому сама "Русгидро" торгуется с большим дисконтом к справедливой стоимости. Эта проблема есть. Та предложенная схема, она действительно ее может решить в этом виде. У нее есть плюсы и минусы, обсуждение действительно идет".

История вопроса

Газета "Коммерсантъ" 14 января со ссылкой на неназванные источники сообщала, что в правительстве обсуждают схему реорганизации "Русгидро", согласно которой "РАО ЭС Востока" (управляет генерацией Дальнего Востока, на 100% принадлежит "Русгидро") будет напрямую передано государству, а на его базе создадут новую инфраструктурную энергокомпанию. После этого контрольный пакет "Русгидро" (61,2% у Росимущества) перейдет в собственность новой компании. Такая схема перегруппировки дальневосточных генерирующих активов, принадлежащих "Русгидро", рассматривалась еще в 2015 году, но была отклонена.

Глава "Русгидро" Николай Шульгинов в интервью "Коммерсанту" заявил, что в новом проекте плана повышения стоимости компании такой схемы не предусмотрено, так как ее реализация идет "в ущерб интересам мажоритарного акционера - государства".

Позже в "Русгидро" пообещали обратиться в ЦБ для проверки наличия факта манипулирования рынком, вызвавшего колебание котировок акций компании, публикации в СМИ информации о якобы имеющихся планах по реструктуризации группы.

В пресс-службе "Русгидро" со ссылкой на Шульгинова сообщили, что схема вывода компании из-под прямого контроля государства не обсуждается. "Органы управления и менеджмент компании не обсуждали и не обсуждают схему вывода ПАО "Русгидро" из-под прямого контроля государства, поэтому такое заявление представителя нашего миноритарного акционера - банка ВТБ, с которым компания связана еще и форвардным контрактом, трактуется нами как манипуляторные шаги в отношении акций энергохолдинга", - передала пресс-служба "Русгидро" слова Шульгинова.

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РоссияЭкономический форум в Давосе – 2020
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