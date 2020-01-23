США оставили за собой право ввести пошлины на машины из ЕС в ответ на протекционизм

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. США оставляют за собой право ввести пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза в случае протекционистских действий со стороны стран ЕС. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Bloomberg американский министр торговли Уилбур Росс.

"У нас имеются идеальные основания при желании ввести такие пошлины. Президент [однако] решил, что будет лучше вести переговоры", - отметил министр, участвующий во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Росс назвал конструктивными переговоры, которые американцы провели с представителями автомобилестроительных компаний Германии, Южной Кореи и Японии. "Пока что мы не чувствовали необходимость делать это [вводить пошлины]. Однако мы, конечно же, отреагируем, если они [европейцы] будут прибегать к протекционизму и дискриминации", - предупредил глава Минторга США, назвав в качестве примера налог на работу в цифровой отрасли, введенный с прошлого года во Франции.

Президент США Дональд Трамп во вторник в интервью газете The Wall Street Journal из Давоса заявил о серьезности намерений ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон. Трамп информировал, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились приостановить до завершения 2020 года взимание упомянутого выше налога.

США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров весной и летом 2018 года. Евросоюз пытается избежать введения новых американских тарифов на импорт автомобилей европейского производства.

Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. В числе товаров, попавших под новые 25-процентные пошлины, которые применяются с 18 октября прошлого года, оказался односолодовый виски из Шотландии, некоторые виды одежды.