{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Экономический форум в Давосе – 2020

США оставили за собой право ввести пошлины на машины из ЕС в ответ на протекционизм

Для этого уже есть "идеальные основания", отметил глава Минторга США Уилбур Росс

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. США оставляют за собой право ввести пошлины на импорт автомобилей из Европейского союза в случае протекционистских действий со стороны стран ЕС. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью агентству Bloomberg американский министр торговли Уилбур Росс.

"У нас имеются идеальные основания при желании ввести такие пошлины. Президент [однако] решил, что будет лучше вести переговоры", - отметил министр, участвующий во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

Росс назвал конструктивными переговоры, которые американцы провели с представителями автомобилестроительных компаний Германии, Южной Кореи и Японии. "Пока что мы не чувствовали необходимость делать это [вводить пошлины]. Однако мы, конечно же, отреагируем, если они [европейцы] будут прибегать к протекционизму и дискриминации", - предупредил глава Минторга США, назвав в качестве примера налог на работу в цифровой отрасли, введенный с прошлого года во Франции.

Президент США Дональд Трамп во вторник в интервью газете The Wall Street Journal из Давоса заявил о серьезности намерений ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон. Трамп информировал, что он и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились приостановить до завершения 2020 года взимание упомянутого выше налога.

США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров весной и летом 2018 года. Евросоюз пытается избежать введения новых американских тарифов на импорт автомобилей европейского производства.

Арбитраж Всемирной торговой организации в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС тарифы почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. В числе товаров, попавших под новые 25-процентные пошлины, которые применяются с 18 октября прошлого года, оказался односолодовый виски из Шотландии, некоторые виды одежды.

Теги
ЯпонияСШАГерманияФранцияРеспублика КореяТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльРосс, УилбурЭкономический форум в Давосе – 2020
Реклама на ТАСС
Эксперты: российские компании устойчивы к ограничению внешнего финансирования
По оценкам агентства "Национальные кредитные рейтинги", совокупный долг российских предприятий может быть погашен в течение двух-трех лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС