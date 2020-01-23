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Эксперты: российские компании устойчивы к ограничению внешнего финансирования

По оценкам агентства "Национальные кредитные рейтинги", совокупный долг российских предприятий может быть погашен в течение двух-трех лет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российские компании демонстрируют устойчивость к волатильности экономики и ограничению внешнего финансирования, говорится в материалах российского рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"Российские компании из разных отраслей в последние годы демонстрировали устойчивость к волатильности экономики и ограничению внешнего финансирования, сохраняя уровень долговой нагрузки", - отмечают в НКР.

По оценкам агентства, совокупный долг российских предприятий может быть погашен в течение двух-трех лет, и в 2020 году они будут по-прежнему привлекательны для банков в качестве заемщиков благодаря приемлемому уровню долговой нагрузки.

В частности, как ожидают в НКР, металлургические компании продолжат финансировать инвестиционные программы преимущественно за счет собственных средств, а их долговая нагрузка останется умеренной. В нефтегазовой отрасли прогнозируется рост долговой нагрузки из-за ожидаемого падения цен на нефть в рублях, а также замедления роста добычи углеводородов.

В сфере жилищного строительства ожидается резкий рост кредитования компаний из-за перехода на проектное финансирование, так как в связи с высокими постоянными издержками приоритетными для банков станут крупные проекты, а число малых и средних застройщиков сократится.

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Россия
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