Тамбовские агропредприятия первыми в России начали использовать хищных птиц в сфере АПК

ТАСС, 24 января. Агропредприятия Тамбовской области первыми в России начали использовать ловчих ястребов, соколов (в том числе сапсанов) для охраны садов, полей и перерабатывающих сельхозпредприятий от птиц-вредителей. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта, специалист Дирекции программы развития наукограда Мичуринска Владимир Ламонов.

"В секторе АПК такие [ловчие] птицы используются в России впервые, в этом смысле Тамбовская область является пионером. В настоящий момент существует несколько технических способов отпугивания птиц - различные лазерные установки, шумовые и так далее. Но они имеют временный эффект, ворона один раз испугалась, потом поняла, что от этого звука никакой угрозы не исходит и уже не реагирует на него. А когда эти звуки подкрепляются присутствием какого-то хищника, то птицы-вредители уже иначе реагируют, боятся", - сказал он.

Ламонов уточнил, что привлекать только хищных птиц нерентабельно и очень дорого, поэтому используется комплексный подход. Сейчас в отряде шесть птиц - ястребов-тетеревятников и соколов, в том числе сапсанов. Все они охраняют садовые насаждения, зернохранилища, перерабатывающие производства. На каждом пернатом по GPS-датчику слежения, чтобы не улетел.

Обучение ловчих

Соколиной охоте, на принципах которой основана методика, более 5 тыс. лет. Методическими разработками для воспитания птиц занимается Всероссийская некоммерческая организация "Русский сокол", в Мичуринске их адаптируют под местные реалии и запросы сельхозпредприятий. С птицами занимаются ежедневно по 4-5 часов, процесс обучения может длиться от месяца до полугода. Метод "кнута и пряника" с хищными птицами не работает, заверяет руководитель проекта, "пряник" или его отсутствие, иначе улетит.

Научные разработки в области применения птиц в качестве биологических репеллентов начались еще в 2015 году. Однако воплотить в жизнь проект удалось только сейчас, когда появился инвестор. Пилот запустили на предприятии по убою компании "Русагро", где всегда было много вороновых птиц. Традиционные методы борьбы помогали временно, а мичуринская разработка устранила проблему.

Идея использовать ловчих птиц для отпугивания птиц-вредителей пришла случайно. "Служба работает при Центре развития садоводства имени В. Г. Муханина в Мичуринске. Совсем недавно у центра тоже была проблема с вредителями, которые прилетали в сады и расклевывали систему орошения, а потом просто пили эту воду и плескались в лужах. А ремонт очень дорогостоящий. Они перепробовали массу способов, чтобы избежать этого, но все они не были столь действенными", - рассказывает Ламонов.

Хищные птицы в различных сферах

Услугами службы биологических репеллентов пользуются шесть тамбовских компаний. Разработкой уже заинтересовались сельхозпроизводители из Липецкой области. Поэтому весной число соколов и ястребов планируется увеличить.

Ламонов уточнил, что ловчих в России используют во многих российских и зарубежных аэропортах, в Европе - для борьбы с беспилотниками, а в США грифы участвуют в поисково-спасательных операциях. В Новочебоксарске и Санкт-Петербурге работает проект по отпугиванию птиц-вредителей, таких как вороны, грачи, воробьи от мусороперерабатывающих предприятий.