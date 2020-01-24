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В Хабаровском крае введут инвестиционный налоговый вычет для бизнеса

Поправки в региональное законодательство внесут в течение 2020 года

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Поправки в региональные законы, позволяющие ввести инвестиционный налоговый вычет для бизнеса в Хабаровском крае, будут внесены в течение 2020 года, сообщил в пятницу ТАСС и.о. первого заместителя министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Денис Кузаков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил компенсировать регионам две трети выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. Он отмечал, что сегодня у субъектов федерации есть право предоставлять эту трехлетнюю льготу по налогу на прибыль, но "они редко используют такую возможность". Суть льготы состоит в том, что предприятия, которые вкладывают деньги в модернизацию своего производства, могут уменьшить свои выплаты налога на прибыль, если в регионе принят соответствующий закон. В Хабаровском крае такой закон не принят.

"Правительством Хабаровского края принято решение организовать внесение в 2020 году поправок в региональное законодательство в части инвестиционных налоговых вычетов после принятия закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации", - сказал Кузаков.

Он уточнил, что за 2019 год край предоставил предпринимателям налоговые льготы для поддержки инвестиционной деятельности на 3,6 млрд рублей. Речь идет о компаниях, реализующих приоритетные инвестиционные проекты, участниках региональных инвестпроектов, резидентах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В 2018 году объем такой поддержки составлял 1,9 млрд рублей. По словам Кузакова, с введением инвестиционного налогового вычета объем выпадающих доходов краевого бюджета достигнет 12,7 млрд рублей.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов сообщил ТАСС, что в прошлые годы он уже предлагал рассмотреть возможности для реализации инвестиционного налогового вычета в регионе. "Дума в ответ на это предложение сообщила, что таких возможностей в условиях дефицита бюджета нет. Сейчас с учетом того, что вычет предлагается частично компенсировать, региону необходимо этим воспользоваться", - сказал Герасимов.

Он отметил, что в Хабаровском крае достаточно мер поддержки для бизнеса, однако при сравнении инвестиционных условий края с другими регионами, потенциальные инвесторы могут решить начать новый проект в том субъекте, где таких мер больше, где, к примеру, инвестиционный налоговый вычет уже применяется.

Существующие меры поддержки

По данным Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края, малый и средний бизнес может получить бесплатные консультации по основам предпринимательства, пройти обучение на бесплатных курсах и семинарах, воспользоваться льготными микрозаймами, поручительством для получения кредита в коммерческом банке в размере до 70% от суммы кредита, предпринимателям оказывается методическая и практическая помощь по принципу "одного окна". Помимо пакета инвестиционных налоговых льгот для резидентов ТОР, Свободного порта, предпринимателей, реализующих приоритетные и масштабные инвестпроекты, действует также механизм инфраструктурной поддержки, когда регион помогает обеспечить площадку будущего производства необходимыми коммуникациями, дорогами.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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