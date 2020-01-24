Белоруссия ограничила ввоз овец и коз из Псковской области

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Белоруссия с 24 января ограничивает ввоз овец и коз из Псковской области РФ. Соответствующее указание размещено в пятницу на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

"По информации Всемирной организации по охране здоровья животных, на территории Псковской области Российской Федерации зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных оспой овец и коз", - поясняет ведомство. Ограничения касаются поставок убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых к заболеванию диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного и другого сырья, шерсти, козьего пуха, кормовых добавок.

"Действие ранее выданных разрешений на ввоз вышеуказанных товаров (грузов) на территорию Республики Беларусь из Псковской области Российской Федерации приостанавливается. Грузы, на которые распространяются указанные ограничения, вышедшие из Псковской области Российской Федерации по 23.01.2020 включительно, следуют в обычном режиме", - говорится в документе.

Также с 24 января Белоруссия ограничивает поставки птицы из отдельных регионов Словакии, Украины, Венгрии, Чехии и Польши, на территории которых зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Временные ограничения вводятся на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.