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Перевозки пассажиров "Ласточками" в Свердловской области выросли на 28% в 2019 году

Пригородными поездами было перевезено 1,5 млн пассажиров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пригородными электропоездами "Ласточка" в Свердловской области по итогам 2019 года было перевезено 1,5 млн пассажиров, что на 28% превышает результат годом ранее, следует из сообщения РЖД.

В направлении Нижнего Тагила на скоростную электричку было продано 900 тыс. билетов (+18%), в направлении Каменска-Уральского - 350 тыс. билетов (+29%), в направлении Кузино - 167,6 тыс. билетов, уточняется в сообщении.

"Ласточки" в Свердловской области в пригородном сообщении курсируют из Екатеринбурга в Кушву и Серов (через Нижний Тагил), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский.

Теги
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