Глава комитета Думы просит Силуанова посчитать траты органов власти на новогодние подарки

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (зампред фракции ЛДПР) направил письмо главе Минфина Антону Силуанову с просьбой посчитать затраты федеральных и региональных органов власти на закупку новогодних подарков. Текст обращения в пятницу распространила пресс-служба комитета.

Нилов отмечает, что перед прошедшими праздниками в очередной раз "был соблюден многолетний ритуал традиционного обмена подарочными наборами" между представителями федеральных, региональных и муниципальных органов власти. "В ряде случаев даже структурные подразделения органов государственной власти заказывают рекламно-сувенирную продукцию с собственной символикой и в огромном количестве", - указывает депутат.

По его словам, закупку дорогих канцелярских наборов, элитного алкоголя и продуктов "за счет бюджета сложно назвать эффективным расходованием средств". В связи с этим Нилов просит Силуанова "дать поручение посчитать суммарное количество денежных средств, которые были затрачены из федерального и регионального бюджетов на изготовление новогодней рекламно-сувенирной и представительской подарочной продукции в 2019 году".

Глава комитета по соцполитике также выразил уверенность в том, что сумма, "успешно освоенная" органами законодательной и исполнительной власти субъектов Р, "окажется достаточной для радикального пересмотра указанных статей". Данные средства, считает Нилов, можно было бы перенаправить "на решение более насущных социальных вопросов".