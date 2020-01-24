Путин обсудит итоги работы "Россетей" в 2019 году с главой компании

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в пятницу с главой "Россетей" Павлом Ливинским итоги работы компании за 2019 год. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Павел Ливинский доложит [Путину] о том, как работала в течение года компания "Россети", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что глава государства традиционно проводит такие итоговые за год встречи с руководителями системообразующих компаний в конце уходящего и в начале нового года.