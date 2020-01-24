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Кремль приветствует планы Германии выделить средства на оснащение госпиталя в Петербурге

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует выделить €1,7 млн на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что намерение Германии выделить средства на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в рамках гуманитарного жеста в отношении блокадников заслуживает высокой оценки. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.

"Это можно только приветствовать, безусловно, - сказал Песков. - Подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия Победы".

При этом представитель Кремля попросил представителей СМИ не забывать "о той заботе, которая оказывается ветеранам в плане создания инфраструктуры и их поддержки со стороны нашего правительства, нашей страны".

Ранее сообщалось, что правительство ФРГ планирует выделить €1,7 млн на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в рамках "гуманитарного жеста" в отношении ныне здравствующих блокадников.

Санкт-Петербургский госпиталь для ветеранов войн, в 2016 году отметивший 70-летие со дня основания, является многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оснащенным современными лечебными технологиями и аппаратурой и укомплектованным высококвалифицированными кадрами. В 32 клинических отделениях госпиталя ежегодно проходят стационарное лечение более 35 тыс. пациентов.

Теги
ГерманияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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