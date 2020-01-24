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Калининградская железная дорога увеличила скорость движения поездов в регионе в два раза

При этом объем пассажирских перевозок в области увеличился почти на 25%

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД, входит в РЖД) в 2019 году увеличила объем пассажирских перевозок в области почти на 25% и удвоила скорость движения поездов в регионе, сообщил в пятницу журналистам в Калининграде генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, подводя итоги работы КЖД в прошедшем году.

"Прирост в прошлом году [по перевозкам в регионе] почти 25%. Мы считаем, что пассажир голосует рублем и приходит на железную дорогу. Мы создали новые маршруты, практически в два раза увеличили скорость и дополнили определенными сервисами", - сказал Белозеров.

Он отметил, что на областных направлениях сейчас работают четыре скоростных электропоезда повышенной комфортности "Ласточка". В феврале 2020 года, по его словам, в Калининград будут направлены еще два новых поезда. Рассматривается вопрос развития новых маршрутов, увеличения скорости движения поездов, развития инфраструктуры железной дороги, в том числе замена платформенного хозяйства для удобства пассажиров.

Белозеров отметил, что налоговые отчисления КЖД в областной бюджет 2019 году превысили 600 млн рублей, и есть потенциал их роста. Генеральный директор РЖД также обратил внимание на транзитный потенциал области с учетом ее географического положения.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что региональные власти рассматривают РЖД и, в частности, Калининградскую железную дорогу как надежного партнера. По его словам, железная дорога открыла для местных производителей новые возможности по транспортировке и транзиту грузов, выросло качество пассажирских перевозок. Область будет развивать железнодорожные перевозки, в том числе на восток региона, а также их скорость. Это создает не только удобство для жителей, но и наращивает преимущества муниципалитетов на территории всей области, отметил губернатор.

Перевозки и транзит

По данным КЖД, на пригородных маршрутах в области в 2019 году были перевезены более 4,9 млн пассажиров, что на 24,5% больше, чем в 2018 году. В целом рост пассажиропотока с учетом поездов дальнего следования составил 22,9%. Пассажиры поездов Калининградской железной дороги суммарно проехали за год 196,9 млн км, в том числе 131,6 млн км в поездах пригородного сообщения. Это на 24,6% больше, чем год назад.

Рост пассажиропотока обусловлен обновлением подвижного состава, продлением пригородных маршрутов, возможностью электронного оформления билетов и внедрением новых видов услуг. Например, реализован проект "Деловой экспресс", когда утренний поезд доставляет пассажиров из курортного Светлогорска на работу в Калининград.

Пассажирские поезда дальнего следования круглогодично курсируют между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером. В летний период назначаются поезда Калининград - Челябинск и беспересадочный вагон Гомель - Калининград. Одной из особенностей пассажирского сообщения с Калининградской областью является транзитный проезд через Литву с применением механизма упрощенного проезда по железной дороге.

По данным КЖД, объем внутрироссийских перевозок грузов в Калининградской области составляет порядка 6 млн т в год (3,5 млн т ввозится и 2,5 млн т вывозится). Компания совместно с АО "ОТЛК ЕРА" ("Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс") и Ассоциацией экспортеров "АЭКС" реализует проект железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай с осуществлением перегруза контейнеров на станциях Дзержинская-Новая и Черняховск Калининградской железной дороги. Маршрут используется как альтернатива доставке грузов по морю, которая занимает в среднем 45-60 суток.

Теги
РоссияБелозеров, Олег ВалентиновичКалининградская область
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