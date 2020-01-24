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Начальником Калининградской железной дороги назначен Сергей Сапегин

Его предшественник Виктор Голомолзин переходит на другую работу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Новым начальником Калининградской железной дороги (КЖД, филиал ОАО "РЖД") назначен Сергей Сапегин, следует из сообщения РЖД.

Виктор Голомолзин, который руководил магистралью с января 2016 года, переходит на другую работу.

Сапегин окончил Сибирский государственный университет путей сообщения и начал свою трудовую деятельность с должности дежурного по станции Искитим Западно-Сибирской железной дороги. Затем работал на различных должностях на Западно-Сибирской, Калининградской, Горьковской, Приволжской железных дорогах, в Центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД". С июня 2019 года был назначен на должность первого заместителя начальника Калининградской железной дороги.
 

Теги
РоссияКалининградская область
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