Госдума ждет законопроект о дифференциации тарифов ФСК в I полугодии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный надеется, что законопроект о дифференциации тарифов ФСК ЕЭС, в результате принятия которого тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям будет повышен, поступит в Госдуму в первом полугодии. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"В первом полугодии, в рамках весенней сессии поступит в Госдуму", - сказал Завальный.

Сроки принятия документа он не назвал.

"Если будет хорошая подготовка этих законов, хорошая проработка, мы задерживать не будем. То есть мы посмотрим, рассмотрим, если не будет замечаний или будут конструктивные замечания в рамках второго чтения, то, конечно, мы бы хотели как можно быстрее их принять. Но они должны потом работать, приносить эффект, достигать тех целей, на которые направлены - повышение эффективности работы сетевого комплекса в интересах всех потребителей, чтобы в будущем не повышать тарифы, а, наоборот, снижать", - отметил депутат.

При этом в случае принятия закона о дифференциации тарифов ФСК в этом году тарифы на передачу электроэнергии по магистральным сетям задним числом меняться не будут. "Понятно, что о 2020 годе речь идти не может, задним числом тарифы пересматриваться не будут. Это будет только начиная с 2021 года", - подчеркнул Завальный.

Ранее сообщалось, что повышение тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением ФСК ЕЭС (так называемая дифференциация тарифов) предлагается для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. В "Россетях" заявляли, что в тариф ФСК ЕЭС не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки на население и объекты социальной сферы (перекрестное субсидирование), поэтому тариф на передачу электроэнергии по сетям ФСК значительно ниже тарифов распределительных сетей.

Минэнерго предлагало последовательно проводить дифференциацию тарифа ФСК ЕЭС на передачу электроэнергии, постепенно повышая его в течение трех лет.

2 октября Минэнерго внесло в правительство проект федерального закона о дифференциации тарифов ФСК и, в частности, повышении на 50% тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям.