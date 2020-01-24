Группа "Россети" увеличила чистую прибыль в 2019 году до 125 млрд рублей

‌НОВО-ОГАРЕВО, 24 января. /ТАСС/. Группа "Россети" по итогам работы в 2019 году получила около 125 млрд рублей чистой прибыли. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава компании Павел Ливинский.

"У нас по результатам 2019 года прибыль 125 млрд рублей. Мы получили повышение кредитного рейтинга. Снизили долговую нагрузку группы компаний "Россети". И стоимость наших акций, капитализация, на 80% выросла за 2019 год <...> На 2020 год у нас сводная инвестиционная программа - около 290 млрд рублей, учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия", - сказал Ливинский.

Официальный представитель "Россетей" пояснил ТАСС, что 125 млрд рублей - это чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В 2018 году компания получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, рост составил около 0,24%.