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Группа "Россети" увеличила чистую прибыль в 2019 году до 125 млрд рублей

Глава компании Павел Ливинский сообщил, что на 2020 год сводная инвестиционная программа составит около 290 млрд рублей
Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

‌НОВО-ОГАРЕВО, 24 января. /ТАСС/. Группа "Россети" по итогам работы в 2019 году получила около 125 млрд рублей чистой прибыли. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава компании Павел Ливинский.

"У нас по результатам 2019 года прибыль 125 млрд рублей. Мы получили повышение кредитного рейтинга. Снизили долговую нагрузку группы компаний "Россети". И стоимость наших акций, капитализация, на 80% выросла за 2019 год <...> На 2020 год у нас сводная инвестиционная программа - около 290 млрд рублей, учитывает все необходимые потребности в развитии на территории регионов присутствия", - сказал Ливинский.

Официальный представитель "Россетей" пояснил ТАСС, что 125 млрд рублей - это чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В 2018 году компания получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, рост составил около 0,24%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛивинский, Павел Анатольевич
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