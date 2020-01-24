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Ситуация вокруг Промсвязьбанка

Верховный суд отказал в пересмотре дела о взыскании 32,6 млрд руб. и $505 млн в пользу ПСБ

Ранее Арбитражный суд Москвы постановил обязать компанию братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с экс-бенефициарами Промсвязьбанка структурами вернуть банку деньги

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Верховный суд России отказал в пересмотре дела о взыскании в пользу Промсвязьбанка 32,6 млрд рублей и $505 млн с 10 иностранных компаний, среди которых Promsvyaz Capital B.V. - компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Такая информация следует из картотеки суда.

3 июля 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Москвы, который ранее признал законными требования Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям и постановил обязать компанию экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с Ананьевыми структур вернуть банку 32,7 млрд рублей и $505 млн.

По заявлению банка, акционеры Промсвязьбанка (Promsvyaz Capital B.V.) продали ценные бумаги банка самому банку 14 декабря 2017 года - за день до объявления о санации, после чего по закону стоимость этих бумаг обесценилась и составила менее 1 рубля.

Теги
РоссияСитуация вокруг Промсвязьбанка
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