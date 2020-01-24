Норвежскую нефть ждут на белорусском НПЗ "Нафтан" в начале следующей недели

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Партия нефти, закупленная Белоруссией в Норвегии, как ожидается, поступит на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в начале следующей недели. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

По его словам, нефть должна поступить на "Нафтан" в начале следующей недели, 27-28 января. Представитель госкомпании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Томас Дигайтис, в свою очередь, сказал журналистам, что первый железнодорожный состав с 80 тыс. тонн нефти, доставленной в Клайпедский порт норвежским танкером "Брейвикен", отправится заказчику уже в пятницу. "Согласно плану, первый состав тронется в путь из Клайпеды в районе полуночи", - уточнил он.

График, по словам представителя компании, предусматривает отправку в сутки около 90 цистерн. "Это будут два состава по 40-50 вагонов", - сказал Дигайтис. Транспортировка всей партии займет около двух недель.

Последний раз нефть в Белоруссию транзитом через Литву транспортировалась в 2017 году.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.