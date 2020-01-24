Какие методы борьбы с изменениями климата предложили участники форума в Давосе

В первый же день хедлайнером форума стала 17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, которая после своего эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года стала олицетворять голос молодого поколения, недовольного политикой взрослых в отношении климата. Здесь, в Давосе, Грете была отведена честь открывать деловую программу, предваряя выступления таких мировых лидеров, как президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

ДАВОС, 24 января. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. 50-й по счету Всемирный экономический форум завершился в швейцарском Давосе в пятницу на фоне самой теплой за последние пять лет зимы. Меняющийся климат и то, что за этим последует, на саммите назвали самой главной угрозой человечества на ближайшие 10 лет. Поиску виноватых были посвящены самые яркие дискуссии форума. Однако вопрос о том, как сократить ущерб окружающей среде и в то же время удовлетворить потребности растущего населения планеты, остался открытым.

Призывы Тунберг, как и ожидалось, сводились к полному запрету добычи полезных ископаемых для остановки повышения средней температуры на планете. Несмотря на радикальность требований молодой активистки, у нее нашлось немало сторонников в политическом и инвестиционном сообществах.

Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Давоса заявила, что "Европа без сомнения будет двигаться от экономики, основанной на полезных ископаемых, в сторону цифровой". Она также пригрозила Китаю и другим производителям сырьевых энергоресурсов ввести в ЕС углеродные пошлины на импорт. "Нет никакого смысла снижать выбросы СО2 дома, если мы будем импортировать углерод из-за рубежа", - констатировала она.

За несколько дней до форума основатель и глава крупнейшего в мире инвестфонда Blackrock Ларри Финк в своем письме деловому сообществу объявил, что отныне будет переориентировать инвестиции из углеродных проектов в альтернативные. "Климатический кризис намного более долгосрочная и серьезная проблема для бизнеса, чем инфляция и рецессия нулевых", - написал он в своем открытом письме.

Активность защитников климата давно и по-настоящему волнует нефтегазовый бизнес, признавались участники форума. "Это серьезно. Главы крупнейших нефтегазовых компаний не знают, что делать. Мы эту полемику реально проигрываем", - возмущался глава "Новатэка" Леонид Михельсон в беседе с журналистами. Компании не сидят сложа руки, убежден бизнесмен. "Посмотрите, как Shell переориентировалась с нефти на газ. И все компании много усилий реально прикладывают, чтобы уменьшать эти выбросы", - убеждал он.

Не остается в стороне и нефтяной картель. "Мы в ОПЕК этим очень обеспокоены. Я говорил с несколькими крупными банками здесь, в Давосе. Они заверили меня, что действительно ограничат инвестиции в нефтяные проекты", - поделился в беседе с ТАСС генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

В защиту Михельсона, ОПЕК и других "плохих парней" из нефтегазового бизнеса неожиданно выступил Трамп, который назвал экоктивистов "пророками Апокалипсиса". "Они все являются вчерашними неудачниками и хотят, чтобы мы плохо себя чувствовали. Но мы этого не допустим", - заявил американский лидер, планирующий избраться в ноябре этого года на второй срок. С самой Тунберг Трамп лично не знаком, сказал он позже в интервью WSJ, но охарактеризовал ее как "очень сердитую" девочку.

"Мир нуждается в энергии"

При этом опрошенные в кулуарах участники форума признали, что научных и практических предложений о том, как уменьшить выбросы парниковых газов, услышано не было. "Если вы запретите добычу в одном месте, всегда найдутся те, кто сможет заполнить возникшую пустоту, ведь мир нуждается в энергии", - рассуждал глава ВР Боб Дадли в беседе с ТАСС.

Ошибочно полагать, что проблема выбросов решается запретом одних проектов в пользу других, уверен Дадли. "К 2040 году население планеты, вероятно, увеличится еще на 2 млрд человек. А это значит, что миру понадобится на 30-40% энергии больше, ведь это эквивалентно появлению еще одного Китая и США или еще одной Европы и США, - рассуждал он. - С одной стороны, нужно обеспечить энергией растущее население Земли, с другой - сократить выбросы углерода на 50%". По его мнению, решением проблемы может стать углеродный налог, который "сможет в корне изменить поведение людей".

Климатическая политика затронет и российский рынок нефти и газа, считает помощник президента России Максим Орешкин, возглавлявший российскую делегацию в Давосе.

"Мы будем видеть сейчас реакцию отдельных стран, того же Евросоюза, который объявил о том, что к 2050 году хочет иметь нейтральное влияние на климат и нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу. Очень амбициозная задача, но эта амбициозная задача будет серьезно менять крупнейший рынок по поставкам нефти, газа из России", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". По словам Орешкина, российскую экономику еще только предстоит подготовить к этим изменениям.

В то же время Россия уже сейчас помогает Европе отказываться от загрязняющих видов топлива, напомнил аудитории Давоса глава РФПИ Кирилл Дмитриев на энергетической сессии. "Поэтому мы не очень довольны санкциями в отношении "Северного потока - 2" и считаем, что это санкции на переход Европы на более экологически безопасные виды топлива", - заявил он.

Россия в Давосе

"Изменение климата - это реальность, происходящая на наших глазах. Поэтому сегодня ни одна компания в мире не может в своей стратегии развития игнорировать этот фактор", - считает глава "Фосагро" Андрей Гурьев, участвующий в форуме седьмой раз. Для него климатическая полемика означает появление новой экономики переработки. "Это не только переработка мусора, это создание заводов, которые из отходов производства будут создавать новые вещи. То есть по сути происходит создание новых ниш", - считает он.

Воздействие новых экологических требований на бизнес отечественных компаний обсуждали и в "Русском доме", официальной российской резиденции, организуемой фондом "Росконгресс" с 2018 года.

"Мы движемся к тому, что на ESG (независимые рейтинги, оценивающие деятельность промышленных компаний по трем факторам воздействия: окружающая среда, социальная сфера и управление - прим. ТАСС) можно будет зарабатывать деньги. Компании, включающие в свою стратегию ESG-тематику, получают конкурентные преимущества, которые будут транслироваться в более высокую капитализацию", - сказал генеральный директор "ВТБ Капитал" Алексей Яковицкий.

Не забыли в "Русском доме" и о цифровой экономике, ее рисках и перспективах. Так, глава "Росгеологии" Сергей Горьков на сессии по криптовалютам назвал перспективным для России направлением выпуск токенов, привязанных к тем же самым сырьевым ресурсам - нефти, газу и драгметаллам. Компания уже запустила проект по созданию платформы стабильных токенов на основе добычи алмазов и золота, сообщил он.