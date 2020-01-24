{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен

Вылет лайнера задержали из-за сильного ветра
Сборка Boeing 777X в производственном цехе в Эверетте REUTERS/Lindsey Wasson
Описание
Сборка Boeing 777X в производственном цехе в Эверетте
© REUTERS/Lindsey Wasson

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Испытательный полет нового лайнера Boeing 777X отложен в пятницу из-за погодных условий. Об этом сообщила на своем сайте корпорация Boeing.

На эту тему

Первоначально вылет самолета планировался на 10:00 по времени тихоокеанского побережья США (21:00 мск) с аэродрома Пайн-Филд в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон), однако лайнер простоял на взлетной полосе более двух часов. Представители корпорации Boeing, комментировавшие полет, сослались на то, что вылет задерживался из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра.

Как отметил представитель компании, "при совершении первого испытательного полета существуют определенные требования к тому, какая сила ветра и на какой высоте является допустимой". По его словам, руководитель программы полета заслушает доклады специалистов и примет решение о том, когда может состояться первый полет.

Как отметила компания, этот полет - "важный этап тщательных испытаний" для нового лайнера Boeing 777X, "самого крупного и наиболее эффективного с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжного самолета, оснащенного двумя двигателями". В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

Испытания нового самолета пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели приостановлена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Крупные туроператоры России приостановили продажу туров в Китай
Как сообщили в АТОР, речь идет о компаниях Anex Tour, "Интурист" и Tez Tour
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС