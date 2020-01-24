Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен

Первоначально вылет самолета планировался на 10:00 по времени тихоокеанского побережья США (21:00 мск) с аэродрома Пайн-Филд в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон), однако лайнер простоял на взлетной полосе более двух часов. Представители корпорации Boeing, комментировавшие полет, сослались на то, что вылет задерживался из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра.

Как отметил представитель компании, "при совершении первого испытательного полета существуют определенные требования к тому, какая сила ветра и на какой высоте является допустимой". По его словам, руководитель программы полета заслушает доклады специалистов и примет решение о том, когда может состояться первый полет.

Как отметила компания, этот полет - "важный этап тщательных испытаний" для нового лайнера Boeing 777X, "самого крупного и наиболее эффективного с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжного самолета, оснащенного двумя двигателями". В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

Испытания нового самолета пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели приостановлена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.