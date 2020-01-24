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Экономический форум в Давосе – 2020

Канада и еще 16 стран готовы к введению временных механизмов для разрешения споров в ВТО

Канадский МИД не уточняет, о каких еще государствах идет речь

ОТТАВА, 25 января. /ТАСС/. Канада и еще 16 государств - членов Всемирной торговой организации (ВТО) выступают за внедрение временных механизмов для урегулирования внутренних споров. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канадского МИД.

"Сегодня [24 января] на полях Всемирного экономического форума в Давосе Канада и 16 других стран - членов ВТО обязались вместе работать с целью внедрения временных механизмов для разрешения торговых споров", - отметили в ведомстве, добавив, что соглашение "открыто для всех членов ВТО". В заявлении внешнеполитического ведомства не уточняется, о каких государствах идет речь.

В МИД указали, что данная договоренность стала возможной благодаря совместной работе Канады и Евросоюза, которые в июле 2019 года сошлись во мнении о необходимости временного решения проблемы работы ВТО, вызванной блокировкой ее деятельности со стороны США. Американцы препятствуют назначению новых судей в апелляционный орган этой структуры.

В заявлении подчеркивается, что временное соглашение будет действовать до тех пор, пока апелляционный орган ВТО не возобновит работу в полном объеме.

США ранее ввели штрафные пошлины на ряд товаров из стран - членов ВТО. Вашингтон не хочет допустить, чтобы подобные торговые препятствия были признаны незаконными, и блокирует назначение судей в апелляционный орган.

Теги
КанадаСШАЭкономический форум в Давосе – 2020
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