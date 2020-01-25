{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев в Петербурге ознакомился с проектированием Онежского судостроительного завода

На базе завода планируют создать первую в России цифровую верфь

ТАСС, 25 января. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил в Санкт-Петербурге Центр технологии судостроения и судоремонта.

"Николай Патрушев ознакомился с возможностями и перспективами развития центра, текущей его деятельностью по созданию условий для инновационного развития судостроительной отрасли России, удовлетворения потребностей военного кораблестроения и рынка гражданской морской техники в современных технологиях и оборудовании", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Особое внимание было уделено строительному проектированию Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого планируется создать первую в России цифровую верфь. Реализация проекта позволит выйти на создание более 10 судов пяти проектов, включая рыбопромысловые суда. Новые мощности судоверфи позволят строить суда класса "река-море". "В частности, Патрушеву был продемонстрирован виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, строительство которого планируется начать в августе этого года", - отметили в пресс-службе.

В этот же день секретарь Совбеза вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым познакомился с ходом ремонта одного из старейших в Санкт-Петербурге лицея имени Пьера де Кубертена. Он располагается в здании - объекте культурного наследия, где в 19 веке находились женская гимназия и детский приют при воспитательном доме. В ноябре 2019 года лицею исполнилось 160 лет.

1 сентября 2020 года к учебе в лицее приступят 400 петербургских школьников.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Трамп увеличил пошлины на стальные и алюминиевые изделия из некоторых стран
Пошлины на изделия из стали увеличены на 25%, на изделия из алюминия - на 10%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС