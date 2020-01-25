Патрушев в Петербурге ознакомился с проектированием Онежского судостроительного завода

ТАСС, 25 января. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил в Санкт-Петербурге Центр технологии судостроения и судоремонта.

"Николай Патрушев ознакомился с возможностями и перспективами развития центра, текущей его деятельностью по созданию условий для инновационного развития судостроительной отрасли России, удовлетворения потребностей военного кораблестроения и рынка гражданской морской техники в современных технологиях и оборудовании", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Особое внимание было уделено строительному проектированию Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого планируется создать первую в России цифровую верфь. Реализация проекта позволит выйти на создание более 10 судов пяти проектов, включая рыбопромысловые суда. Новые мощности судоверфи позволят строить суда класса "река-море". "В частности, Патрушеву был продемонстрирован виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, строительство которого планируется начать в августе этого года", - отметили в пресс-службе.

В этот же день секретарь Совбеза вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым познакомился с ходом ремонта одного из старейших в Санкт-Петербурге лицея имени Пьера де Кубертена. Он располагается в здании - объекте культурного наследия, где в 19 веке находились женская гимназия и детский приют при воспитательном доме. В ноябре 2019 года лицею исполнилось 160 лет.

1 сентября 2020 года к учебе в лицее приступят 400 петербургских школьников.