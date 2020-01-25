Состав с норвежской нефтью для Белоруссии около полуночи пропустят через границу Литвы

ВИЛЬНЮС, 25 января. /ТАСС/. Первый железнодорожный состав с нефтью, закупленной Белоруссией в Норвегии и доставленной морем в литовский порт Клайпеда, пересечет границу Литвы в субботу около полуночи. Об этом в эфире литовского национального радио LRT сообщил представитель госкомпании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы") Томас Дигайтис.

"Около 22:00 (по литовскому времени, что соответствует 23:00 мск - прим. ТАСС) состав, который из Клайпеды отправился утром, прибудет на пограничную с Белоруссией станцию Кена", - сказал он. После прохождения пограничных процедур состав двинется дальше. "Предположительно границу с Белоруссией он пересечет около полуночи", - уточнил Дигайтис.

Около 80 тыс. тонн нефти, закупленной Белоруссией в Норвегии, были доставлены в Клайпеду норвежским танкером "Брейвикен" 23 января. Далее нефть отправляется заказчику на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке по железной дороге. График предусматривает отправку в сутки около 90 цистерн - по два состава из 40-50 вагонов. Транспортировка всей партии займет около двух недель. Последний раз нефть в Белоруссию транзитом через Литву транспортировалась в 2017 году.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Позднее поставки были частично возобновлены компаниями группы "Сафмар". Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Власти республики сообщали, что направили предложения странам Прибалтики, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану.