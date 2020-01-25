Эксперт: экономические проекты станут импульсом для Союзного государства РФ и Белоруссии

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Союзное государство России и Белоруссии за 20 лет существования показало серьезные успехи в развитии гуманитарного и внешнеполитического взаимодействия, а импульсом для дальнейшего движения друг к другу могут стать совместные экономические проекты. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя достижения Союзного государства к 20-летию вступления в силу договора о его создании.

"Достижения Союзного государства вписываются, прежде всего, в гуманитарное измерение. Это равные права белорусов в России и россиян в Белоруссии на имущество, образование, медицинское обслуживание и так далее, - сказал он. - Внешняя политика во многом она согласована. Минск отказался в свое время признать независимость Южной Осетии, Абхазии, Крым, мотивируя это тем, что он может потерять определенные ресурсы из-за возможных санкций, которые в этом случае могут последовать, но драматизировать расхождения не стоит".

Однако в сфере экономики различия выше, что может стать вызовом в будущем. "Это две разные экономики, которые работают в симбиозе, но это все-таки немного разные экономические пространства, - отметил Коктыш. - Если будет развиваться внутриотраслевая интеграция, то Союзное государство получит импульс к развитию. Таких направлений несколько: цифровизация промышленности, где Белоруссия и Россия могли бы очень хорошо сотрудничать, ряд других направлений, связанных с использованием если не индустриальных мощностей, то хотя бы кадров".

Опасность, по мнению эксперта, может заключаться в том, что Союзное государство застрянет в спорах о распределении ресурсов - в том числе, и кадров, и индустриальных мощностей, - что приведет к замедлению интеграции и росту конфликтности.

Положительными факторами, полагает Коктыш, могут быть и внешние проекты, которые будут способствовать развитию экономической интеграции Союзного государства. "Это китайский проект "Один пояс - один путь", - сказал он. - Между Азией и Европой перемещается в год товаров примерно на $1,5 трлн. И понятно, что даже если часть от этого потока пойдет по евразийскому пути, то есть через Казахстан, Россию и Белоруссию, то это будет мощным стимулом для развития".

В качестве примера эксперт привел планы интегрирования искусственного интеллекта в автоперевозки, которые позволят увеличить скорость доставки грузов из Азии через Россию и Белоруссию в Европу и обратно. "Такие наработки в рамках Союзного государства есть, это наработки Белорусской академии наук и РАН. Они были презентованы на конференции, которая была посвящена 20-летию Союзного государства", - добавил он.

20 лет действия договора

Договор о создании Союзного государства подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2020 года.

Целью создания Союзного государства является "обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств-участников, укрепление дружбы, повышение благосостояния и уровня жизни, а также создание единого экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов". Россия и Белоруссия также договорились проводить согласованную внешнюю политику и политику в области обороны.

В 2020 году Россия и Белоруссия намерены осуществить в рамках Союзного государства 11 совместных программ на сумму 3,2 млрд рублей. Это, в том числе, программы в сфере медицины, науки, защиты информационных ресурсов, сельского хозяйства.

В настоящее время ведется работа над программой углубления интеграции России и Белоруссии, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты. Как отметил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в декабре на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания договора о его создании, только трудом можно обеспечить дальнейшее движение вперед. Рапота призвал к новым усилиям по развитию интеграции в 2020 году.