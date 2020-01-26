Банк ICBC стал первым официальным партнером VI Пляжных Азиатских игр на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 26 января. /ТАСС/. Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) стал первым официальным партнером VI Пляжных Азиатских игр, которые пройдут с 28 ноября по 6 декабря в городе Санья в провинции Хайнань на юге страны. Церемония подписания соответствующего соглашения состоялась в Санья ранее на этой неделе, сообщает газета "Хайнань жибао".

Соглашение о партнерстве подписали вице-мэр Санья Чжоу Цзюнь и глава городского отделения банка ICBC Ван Лин. Вице-мэр Санья У Хайфэн и замглавы хайнаньского отделения ICBC Ли Фэн поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве в оказании финансовых услуг. Таким образом, отделение ICBC на Хайнане стало стратегическим финансовым партнером предстоящих игр. Стороны договорились, что банк будет предоставлять оргкомитету игр финансовые услуги на самом высоком уровне, чтобы обеспечить успешное проведение этого масштабного спортивного мероприятия.

В конце декабря прошлого года оргкомитет игр также начал кампанию по поиску и отбору спонсоров, операторов по продаже товаров, билетов и спортивных лотерейных билетов. ICBC был выбран оргкомитетом в качестве банковского партнера игр после серии инвестиционных презентаций с участием крупнейших банков КНР.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на острове Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. В разные годы состязания также проходили в Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).